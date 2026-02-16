Calciomercato Inter, Massolin primeggia nel Modena. Marotta ha fiutato il colpo

Massolin trascina il Modena e l’Inter chiude il colpo: le cifre dell'affare

Protagonista nell’ultima giornata di Serie B, Yanis Massolin ha aperto le marcature nella sfida contro la Carrarese, trascinando il Modena e confermando il suo momento di crescita.

L’Inter ha definito il suo acquisto nella finestra invernale di mercato per una base di 3,5 milioni di euro più bonus. L’operazione, grazie ai premi legati a obiettivi e rendimento, può arrivare fino a 6 milioni complessivi. Nell’accordo è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita, dettaglio che tutela il club cedente in caso di ulteriore valorizzazione del giocatore.

Non è stato però un affare senza concorrenza. Sul centrocampista francese c’erano diversi club italiani: tra questi anche il Napoli guidato da Antonio Conte. Inoltre, Parma e Bologna avevano chiesto informazioni, segno di un interesse concreto attorno al suo profilo.