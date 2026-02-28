Modena, Sottil svela: "Massolin debilitato dal Ramadan"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Modena Andrea Sottil ha così commentato la sconfitta interna contro il Padova.
Come giudica la partita?
"Abbiamo giocato male, c'è da restare basiti di fronte ad una prestazione così negativa. Non siamo però questi, dobbiamo restare equilibrati nel giudizio. Però sull'1-2 pensavo potessimo farcela".
Le scelte di formazione?
"Massolin era fuori perché sta facendo il Ramadan, ma non credo la sconfitta sia arrivata per questo. Sicuramente non è il massimo per un atleta non mangiare regolarmente".
