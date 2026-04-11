Udinese, Zaniolo: "Nazionale? La convocazione era un mio obiettivo e lo sarà sempre"

Nicolò Zaniolo, numero 10 dell'Udinese, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 3-0 sul campo del Milan: "Noi siamo una squadra forte, siamo giovani e vogliamo crescere. Giocando come oggi possiamo mettere in difficoltà ogni squadra del campionato, abbiamo grandissima qualità, ho giocato anche in grande squadre e qui c'è. C'è mancata solo un po' di continuità con le piccole.

Che giocatore può diventare Atta?

"Atta è un gioiello, nel giro di due o tre anni farà parlare di lui".

La Nazionale è una ferita ancora aperta?

"Mi sento veramente bene, durante la settimana lavoro tanto con uno staff molto preparato e mi trovo bene nello spogliatoio che è la cosa più importante. Sto bene anche a livello mentale, non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l'Italia è una delle migliori nazionali al mondo e anche sta sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla".