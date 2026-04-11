Virtus Entella, Guiu: "Piano piano mi sto allenando per arrivare al livello in cui so di poter stare"
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Bernat Guiu, attaccante della Virtus Entella, ha parlato nel post-partita: "Punto importante, sappiamo che il Venezia è una squadra fortissima, ci teniamo stretto il punto".
Sul gol: "Finalmente è arrivato. Piano piano mi sto allenando per arrivare al livello in cui so di poter stare".
Sulla dedica: "Il gol lo dedico alla mia famiglia per prima, poi alla società che ha sempre mi ha trasmesso la fiducia".
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