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Milan, contestazioni a Leao. Allegri: "Non è questione di Rafa o no, serve altro in attacco"

Milan, contestazioni a Leao. Allegri: "Non è questione di Rafa o no, serve altro in attacco"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:52Serie A
Dimitri Conti

Il Milan è stato pesantemente battuto dall'Udinese, al Meazza è finita 0-3 nella partita delle ore 18 del sabato per la 32^ giornata di Serie A. Una scena che ha sicuramente catturato l'attenzione è stata quella dell'uscita dal campo di Rafael Leao, sostituito da Allegri per far posto a Loftus-Cheek al minuto 77, e 'salutato' da una copiosa bordata di fischi da gran parte degli spettatori presenti in quel momento a San Siro.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato anche di Rafael Leao nella sua analisi del post-partita su DAZN, pur preferendo rimanere sull'aspetto squisitamente tecnico: "Nel primo tempo ha avuto due occasioni importanti da centravanti, quando gli spazi sono stretti diventa difficile saltare l'uomo. Ma non è questione di Rafa o no, bisogna fare cose diverse nella fase offensiva".

Voto 5 nelle pagelle di TMW per Leao, che non è il peggiore in campo di Milan-Udinese 0-3. Questa la sua valutazione: "Da centravanti in solitaria è fuori sincrono rispetto ai compagni: è talmente confuso che finisce persino a fare il difensore aggiunto. Meglio in corsia, ma inconcludente. E fischiatissimo".

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