Incubi Champions per il Milan, Leao fischiato. Chivu: "Como come tutte": le top news delle 22

Pomeriggio da incubo per il Milan, che si vede travolto a domicilio dall’Udinese e mette forse a rischio il bel cammino fino ad oggi, con la qualificazione alla prossima Champions League che non sembra più così scontata. Almeno non andando avanti a questo ritmo. Al Meazza finisce 0-3, con l’autogol di Bartesaghi che apre le danze e gli ulteriori centri dei due centrocampisti Ekkelenkamp ed Atta tra primo e secondo tempo ad arrotondare ulteriormente le distanze sul tabellino.

Partita da dimenticare per tutti i rossoneri, a partire da Massimiliano Allegri. Ma la copertina, in senso negativo, se la prende Rafael Leao, oggetto di una pesante bordata di fischi al momento della sostituzione, al minuto 77 e sul punteggio già di 0-3.

In campo invece adesso per la partita del sabato sera della 32^ giornata di Serie A ci sono Atalanta e Juventus. Il primo tempo, che ha visto una predominanza offensiva da parte dei padroni di casa, si è concluso però a reti inviolate, sul punteggio di 0-0. A inizio ripresa, però, è arrivato il vantaggio bianconero col gol dell'ex Boga. Osservano come spettatrici interessate nella corsa Champions la Roma e il Como, impegnato domani contro l’Inter.

E a proposito di Como-Inter, niente conferenza stampa della vigilia per Cristian Chivu, ma il tecnico nerazzurro ha comunque parlato a DAZN: “È uguale a tutte le partite che abbiamo fatto in trasferta e anche a quelle giocate in casa. Tutte sono difficili, non possiamo mai dare per scontato il risultato e dobbiamo sempre cercare di dare la nostra miglior versione possibile”.