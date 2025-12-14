Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18

Il pomeriggio di Serie A regala risultati pesanti e ribaltoni in classifica. A San Siro si conferma una tradizione ormai consolidata: quando il Sassuolo incrocia Milan o Inter, trova spesso la sua versione migliore. Nel lunch match della quindicesima giornata i neroverdi colpiscono ancora il Milan e alla fine pareggiano la partita.

Crolla invece il Napoli, apparso stanco e in evidente difficoltà dopo il tour de force delle ultime settimane. Dopo il ko in Champions League a Lisbona contro il Benfica, gli azzurri cadono anche in campionato sul campo dell’Udinese. Decisivo Ekkelenkamp, autentica bestia nera del Napoli, già a segno anche nella scorsa stagione. Runjaic prepara meglio la gara, l’Udinese corre di più e porta a casa tre punti meritati. Per Conte arriva il secondo k.o. consecutivo, aggravato da un’emergenza di uomini che costa anche la vetta della classifica.

Al Franchi, intanto, si consuma un altro capitolo drammatico della stagione della Fiorentina. I viola perdono 1-2 lo scontro salvezza contro l’Hellas Verona, trascinato dalla doppietta di Orban. La classifica ora fa paura: Verona a quota 12, Fiorentina ferma a 6. Un momento nerissimo che ha spinto il club viola a scegliere il silenzio stampa e il ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi, nel tentativo di ritrovare compattezza e reagire a una crisi sempre più profonda.