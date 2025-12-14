Udinese, Runjaic: "Bertola in crescita esponenziale. Zanoli deve ancora tirare fuori quello che ha"

In conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato della crescita di alcuni interpreti della sua rosa. queste le sue parole in merito dopo il successo per 1-0 sul Napoli:

"Abbiamo due esterni infortunati e quindi abbiamo pensato alle possibili soluzioni. Contro il Genoa abbiamo fatto entrare Rui Modesto che si era allenato anche a sinistra, ha avuto un paio di incertezze ma era alla prima gara della stagione. Non sarà con noi perché sarà in Coppa d'Africa e quindi abbiamo pensato a soluzioni ulteriori, contro un Napoli forte sugli esterni. Bertola sta avendo una crescita esponenziale, ha giocato allo Spezia prevalantemente l'anno scorso da braccetto sinistro e sapevamo che poteva occupare anche il ruolo di esterno. Inoltre sapevamo che sarebbe stata una gara magari più difensiva, ma è stato attento e ha provato anche a lanciarsi in avanti, il cambio è arrivato perché non ne aveva più. Anche Zanoli ha fatto una prestazione eccellente, ha potenziale ma per tirarlo fuori tutto deve avere costanza".



Fin dal primo minuto non avete concesso nulla:

"Soprattutto in casa le gare vanno approcciate con la giusta energia e intensità, contro il Genoa nel primo tempo abbiamo fatto male il pressing arrivando spesso in ritardo, non abbiamo lavorato bene di squadra in fase di non possesso. Non si può vincere una gara se non la approcci bene e non metti in campo la giusta energia. Sotto questo aspetto abbiamo fatto bene e ci sono margini di miglioramento, abbiamo dovuto fare un paio di cambi ma abbiamo funzionato bene. Speriamo di ripeterci, vogliamo vivere più volte giornate come questa, con il senno di poi si può dire che abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato in passato, ma dobbiamo continuare ad applicarci, abbiamo raccolto 21 punti, un buon bottino e vogliamo migliorare il bottino dell'anno scorso. Abbiamo ancora una gara in casa contro la Lazio prima della fine del girone d'andata e c'è ora una trasferta difficile".