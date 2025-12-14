Marelli su Udinese-Napoli: "Giusto annullare il gol di Zaniolo, Lobotka perde la scarpa"

Luca Marelli, ex arbitro, si è espresso così sugli episodi arbitrali di Udinese-Napoli. Di seguito le sue parole a Dazn: "C'è un tocco con la punta dello scarpino sul tallone di Lobotka, gli sfila la scarpa e quindi il contatto è plateale. Il VAR non può non intervenire in questa circostanza. Difficile da vedere per l'arbitro, corretto l'intervento del VAR. Se non fosse intervenuto avrebbe creato tantissime polemiche. L'entità del contatto non è elevata, ma Lobotka perde lo scarpino ed è giusto assegnare questo fallo".

UDINESE-NAPOLI, IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (45'+4' st Goglichidze), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (39' st Zarraga), Bertola (39' st Ehzibue); Zaniolo (45'+1' st Bravo), Davis (39 st' Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Camara, Miller, Modesto. Allenatore: Runjaic

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani (16' st Lobotka), Buongiorno (30 'st Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (38' st Lucca), Spinazzola (38' st Gutierrez); Neres, Hojlund, Lang (16' st Politano). A disposizione: Contini, Ferrante, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte

Arbitro: Sozza

Marcatori: 28' st Ekkelenkamp (U)

Ammoniti: Zaniolo (U)