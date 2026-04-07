Ulivieri: "Bel gesto di Conte, ha una storia. Lui il benvenuto in Nazionale? Lo dicano gli altri"

Antonio Conte in qualche modo ieri sera si è autocandidato alla panchina dell'Italia, ammettendo che sia giusto il fatto che venga considerato tra i papabili per succedere a Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale. A commentare tali dichiarazioni è stato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, che all'Adnkronos ha spiegato: "Il casting non si è chiuso, prima deve cominciare la campagna elettorale per il nuovo presidente della FIGC".

Ulivieri quindi spiega la sua idea su Conte: "Ora mi pare prematuro parlarne, però che si sia fatto avanti così mi sembra un bel gesto: una bella cosa, ecco. Quando era ct ha fatto bene, quindi mi fa piacere". Quando gli è stato chiesto se sarebbe il benvenuto, ha risposto così: "Questo lo devono dire gli altri, non io, perché per statuto la scelta è del presidente della FIGC, per cui tutti zitti e via. Ma Conte ha una storia, con le squadre e con la Nazionale e tutte positive, non è certo l'ultimo arrivato".