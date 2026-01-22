Ultimatum Juve a En-Nesyri, accordo Napoli-Nottingham per Lucca: le top news delle 18

Edin Dzeko lascia la Serie A e la Fiorentina: "Il primatista di presenze della nazionale bosniaca, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina e tra i marcatori più prolifici della sua generazione, è un nuovo giocatore dello Schalke 04 - si legge sul sito ufficiale del club tedesco - . All'età di 39 anni, l'attaccante vestirà la maglia numero 10 del club di Gelsenkirchen".

Tommaso Baldanzi al Genoa, affare fatto. Nella mattinata di oggi si è infatti sbloccata l’operazione che porterà il fantasista classe 2003 alla corte di Daniele De Rossi, c’è il via libera della Roma. Baldanzi diventerà rossoblù sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni di euro, e volerà a Genova nel primo pomeriggio, per riunirsi all’allenatore che ci aveva già puntato ai tempi della Roma e che l’ha fortemente voluto in Liguria.

La Roma è pronta all'affondo per David Moller Wolfe, terzino sinistro del Wolverhampton e della nazionale norvegese. I giallorossi devono trovare un'alternativa sulla sinistra a un Angelino che è lontano dai campi da gioco oramai da tempo - ultima presenza da titolare a fine settembre contro il Verona - mentre Tsimikas non è considerato come un possibile titolare.

Rinforzo in mediana per il Bologna, che si è assicurato almeno fino a fine stagione le prestazioni di Simon Sohm. Lo svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, dopo che Giovanni Fabbian si è trasferito in maglia viola sempre a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Niente Fiorentina, ma Paris FC. La carriera del difensore Diego Coppola potrebbe proseguire in Ligue 1, anziché vedere un ritorno in Serie A. Il classe 2003, cercato appunto anche dai viola nei giorni scorsi, ha trovato infatti un accordo col club parigino.

Lorenzo Lucca sarà un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Si è infatti definita, secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa per la cessione dell’attaccante italiano, che saluterà il Napoli ad appena sei mesi dal suo arrivo in azzurro. Partenza in programma già oggi, Lucca passerà al club inglese in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, la stessa cifra complessiva alla base dell’affare che l’ha portato dall’Udinese al Napoli.

Ultimatum della Juventus per Youssef En-Nesyri. Il viaggio turco del direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, a Istanbul in queste ore, ha portato, secondo quanto raccolto da TMW, a un’offerta da prendere o lasciare nei confronti del Fenerbahçe: se la società turca non accetterà, l’affare può saltare. Ottolini ha messo sul piatto una proposta finale che porterebbe nelle casse del Fener 5 milioni di euro subito, per il prestito oneroso. Questi soldi servirebbero anche a coprire l’ingaggio del giocatore, circa 4 milioni da qui a fine stagione: di fatto, la Juve propone 1 milione per il prestito (più ingaggio), più 19 milioni per il diritto di riscatto (senza condizioni che lo trasformino in obbligo) e altri 3 milioni di eventuali bonus.

Cessione in via di definizione per il Torino che in queste ore ha chiuso per l'addio di Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che tornerà in patria per giocare col Cluj.

Il Crystal Palace ha messo nel mirino un giovane attaccante della nostra Serie A e potrebbe anche decidere di andare all'affondo già in questo calciomercato di gennaio, soprattutto se non dovesse riuscire a chiudere per il proprio obiettivo numero uno. Il riferimento è a Jeff Ekhator (19 anni), centravanti italiano nato a Genova e di origini nigeriane, che è finito appunto nella short list invernale di mercato del Crystal Palace. Il primo obiettivo delle Eagles, riferiscono dal portale inglese Talksport, è Sidiki Cherif (19) dell'Angers, sul quale però la concorrenza non manca. Viene segnalato per esempio come ci siano realtà che lo tengono d'occhio in Portogallo, tra le squadre interessate, ma nelle scorse settimane tra le altre cose il nome del guizzante attaccante francese classe 2006 è stato accostato anche al Milan. Stando alle informazioni diffuse da Oltremanica, il Crystal Palace sarebbe disposto a mettere sul piatto 18 milioni di euro per convincere il Genoa a cedere già adesso un giovane prospetto come Ekhator.