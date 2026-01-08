Un acquisto e un addio alla Lazio, la Fiorentina prende Brescianini: le top news delle 13

Oggi si concluderà la 19^ giornata di Serie A con le ultime due partite rimanenti (Cremonese-Cagliari alle 18:30 e poi Milan-Genoa di sera, alle 20:45) ma a tenere banco nella mattinata di oggi sono le notizie di calciomercato, visto che la finestra invernale dei trasferimenti sta entrando nel vivo.

Grande protagonista di questi giorni è la Lazio, che dopo aver ceduto 'Taty' Castellanos al West Ham si appresta ad incassare un'altra trentina di milioni di euro dal Fenerbahce per Matteo Guendouzi. Ieri sera il centrocampista ha salutato l'Olimpico dopo il 2-2 con la Fiorentina, stamani ha lasciato Roma con un volo per Istanbul, dove lo attendono ora per visite mediche e firma sul contratto.

Per un Guendouzi che esce, la Lazio ha accolto stamani il suo nuovo attaccante, Petar Ratkov. Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo per circa 13 milioni di euro ed è pronto a mettere la firma su un contratto fino al 2030 con la società biancoceleste. In mattinata ha iniziato l'iter delle visite mediche.

Molto attiva è anche la Fiorentina, che ha messo le mani sul suo secondo acquisto di gennaio. Dopo Solomon, ecco che si appresta a vestirsi di viola il centrocampista Marco Brescianini. Accordo raggiunto con l'Atalanta per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di 12 milioni di euro.