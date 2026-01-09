Spalletti al ritmo di Conte e Allegri: la Juventus accelera per il rinnovo? I dettagli

Con il successo netto ottenuto contro il Sassuolo la Juventus si è decisamente rilanciata dopo il mezzo passo falso della gara prima contro il Lecce. Il gioco prodotto dai bianconeri stavolta ha portato in dote tre gol e soprattutto tre punti, che permettono alla Signora di occupare ora il quarto posto - in accoppiata con la Roma - a soli due punti dal Napoli.

L'impatto di Luciano Spalletti con il mondo Juventus è sotto gli occhi di tutti ed è testimoniato anche dai numeri. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport i 2,21 punti a gara che ha ottenuto fino a qui il tecnico di Certaldo, tra campionato e coppe, sono in linea con allenatori come Conte (che nelle sue prime quattordici gare da tecnico bianconero ne aveva addirittura 2,28 di media) e Allegri (2,21).

Numeri che potrebbero convincere la Juventus ad accelerare sul fronte rinnovo, dato che l'allenatore è arrivato a Torino con un accordo solamente fino a fine anno. È di ieri la notizia dell'interruzione ufficiale del contratto in essere con Igor Tudor. Secondo il quotidiano non è da escludere un’accelerazione sui tempi previsti per chiudere la questione rinnovo di Spalletti, che non si dovrebbe trascinare troppo in là. Spalletti potrebbe firmare un prolungamento fino al 2028.