Zambrotta rassicura: "Operazione con le staminali? Sto bene. Vi spiego il ruolo in FIGC"

L'ex terzino Gianluca Zambrotta, Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 in Germania, ha raccontato in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il tipo di ruolo che svolge oggi con la FIGC, nell'ottica di aiutare il calcio italiano a crescere. Zambrotta ha spiegato che il calcio occupa ancora tanto spazio nella sua vita: "Ho aperto un centro a Como, dove vivo. Ho una scuola calcio da più di dieci anni, sono ambasciatore della Serie A e della Liga in giro per l’Europa e per il mondo e sto lavorando a un progetto della Figc per lo sviluppo del calcio giovanile in Italia per quanto riguarda le attività di base", ha raccontato.

L'ex Juventus e Milan ha poi confermato di stare bene dopo la recente operazione chirurgica che lo ha coinvolto. Operato il 19 novembre all’ospedale Rizzoli di Bologna dal professor Zaffagnini e la sua équipe, ha subito una osteotomia doppio livello valgizzante di tibia e femore con infiltrazione di cellule staminali da concentrato midollare.

"In pratica, la gamba sinistra, quella più arcuata, è stata raddrizzata", ha spiegato. "Se ho ripreso a camminare? Sì certo. È stato un intervento pesante ma per fortuna è andato tutto bene. Dopo l’estate sicuramente dovrò fare anche l’altra gamba. Ma sta proseguendo tutto secondo i piani", ha confermato.