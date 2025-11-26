Milan, per Gimenez si riparla di addio. Il West Ham ci pensa, stavolta il messicano riflette

Le difficoltà in casa Milan contribuiscono a rendere Santiago Gimenez un obiettivo di mercato sensibile per determinate squadre, considerando che il suo futuro rossonero rimane in discussione e tutto da scrivere. Non è un mistero, infatti, che Max Allegri gradirebbe un innesto offensivo a gennaio e in particolare un goleador per fare il definitivo salto di qualità e provare a conquistare lo Scudetto, evidenzia Tuttosport.

Negli ultimi giorni, in tal senso, al Diavolo è stato accostato il nome del tedesco Niclas Fullkrug, già corteggiato nell’estate 2024 prima della virata su Morata ed effettivamente proposto in via Aldo Rossi anche recentemente. Il centravanti tedesco vuole giocare di più per riconquistare la Nazionale in vista del Mondiale. A quel punto gli Hammers dovrebbero reperire un sostituto sul mercato e tra i nomi apprezzati dal club londinese c’è proprio quello del Bebote (Gimenez).

Il centravanti messicano, infatti, era già stato sondato dal West Ham in passato e tra qualche settimana potrebbe andare in scena il più classico dei ritorni di fiamma. Stesso discorso fatto per Fullkrug: nell’anno che però porta alla Coppa del Mondo il messicano ha bisogno di giocare. E soprattutto segnare, dato che in Serie A è ancora a secco in questa stagione. Ecco perché stavolta Santi potrebbe approcciare in maniera diversa dinanzi alle offerte provenienti da altre squadre.