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Un centrocampista giapponese-nigeriano nel mirino dell'Udinese: piace Chima Fujita

Un centrocampista giapponese-nigeriano nel mirino dell'Udinese: piace Chima FujitaTUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 11:59Serie A
Dimitri Conti

L'Udinese ci ha spesso abituati a non avere confini nella ricerca dei calciatori da inserire nella propria squadra e quindi non suonerà troppo strano sapere che nel mirino dei friulani sia finito adesso un centrocampista giapponese.

Si tratta di Joel Chima Fujita (24 anni), è giapponese con doppio passaporto nigeriano e gioca in Germania, con il St. Pauli, con cui ha messo insieme 30 presenze e 1 gol segnato. Il prossimo 30 giugno scade il suo contratto da 500mila euro netti con la società di Bundesliga, che si sta giocando la salvezza e non ha ancora avviato i contatti per estendere il vincolo. Lo scrive l'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto.

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