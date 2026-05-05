Un centrocampista giapponese-nigeriano nel mirino dell'Udinese: piace Chima Fujita
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L'Udinese ci ha spesso abituati a non avere confini nella ricerca dei calciatori da inserire nella propria squadra e quindi non suonerà troppo strano sapere che nel mirino dei friulani sia finito adesso un centrocampista giapponese.
Si tratta di Joel Chima Fujita (24 anni), è giapponese con doppio passaporto nigeriano e gioca in Germania, con il St. Pauli, con cui ha messo insieme 30 presenze e 1 gol segnato. Il prossimo 30 giugno scade il suo contratto da 500mila euro netti con la società di Bundesliga, che si sta giocando la salvezza e non ha ancora avviato i contatti per estendere il vincolo. Lo scrive l'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto.
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