Bonora: "Solet mi ricorda Fellet, l'Udinese riparta da lui e Kristensen come centrali"

Franco Bonora, ex capitano dell'Udinese, è stato intervistato dall'edizione di oggi del Messaggero Veneto per affrontare i principali argomenti di casa bianconera: "L'Udinese ha onorato come meglio non poteva l'anniversario più doloroso per la nostra regione (quello dei 50 anni dal terremoto del Friuli, ndr). C'erano pochi dubbi sull'importanza di fare le prestazione, farlo battendo nettamente il Torino è stato il risultato dell'impegno e dello sforzo. Speciale".

Quindi Bonora torna indietro con la mente a quei giorni che hanno messo in ginocchio la popolazione del Friuli: "L'anno della tragedia ero alla Salernitana, poi però sono tornato e subito ho capito che l'Udinese avrebbe potuto dare molto alla gente. E vincere il campionato (la Serie B 1977/78) contribuì a ridare fiducia a tutti".

Al che, l'ex Udinese si sofferma invece sulla squadra del presente: "Stanno dimostrando di essere una squadra in forma, i risultati arrivano con merito. Vedo una fase difensiva migliorata e non di poco, tutti sono d'aiuto. E poi c'è la qualità dei singoli, Solet in particolare. Per fisicità e prestanza mi ricorda Fellet (Fulvio, difensore dei suoi tempi, ndr): oggi non si gioca più col libero, ma anche lui avanza e porta scompiglio nelle difese avversaria. Per il prossimo anno ripartirei da lui e Kristensen come coppia centrale".