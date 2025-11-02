Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona

Segui qui la diretta di Verona-Inter su TuttoMercatoWeb.com

Termina il primo tempo della sfida fra Hellas Verona ed Inter allo stadio Bentegodi. I nerazzurri di Chivu sono erano in pieno controllo della gara dopo averla sbloccata con un bel gol di Zielinski, ma nel finale di frazione ecco un lampo di Giovane a rimettere la gara in equilibrio.

Inter, subito tre occasioni

Turnover per Chivu, che fa partire dal 1' Bisseck, Sucic, Zielinski, Luis Henrique e Carlos Augusto. Passano 3 minuti e i nerazzurri hanno la prima chance per colpire: Carlos Augusto imbuca per Zielinski, ma Montipò la devia in angolo con un bel riflesso. Al 7' Calhanoglu pesca Lautaro sulla linea del fuorigioco, l'argentino anticipa Montipò in pallonetto, ma Nelsson salva sulla linea. I nerazzurri controllano il possesso e trovano varchi: al 12' Sucic inventa ancora per Lautaro, il cui tiro dal limite è centrale e debole.

Eurogol di Zielinski

Al 16' Calhanoglu batte un calcio d'angolo dalla sinistra cercando la botta al volo dal limite di Zielinski, il polacco lascia partire un destro con il piatto del piede che si insacca alle spalle di Montipò, sotto la traversa. Il Verona abbozza la reazione con Giovane che cerca Belghali, tiro scoordinato sopra la traversa. L'Inter però viaggia bene: Luis Henrique si accende a destra, crossa per Bastoni che di testa trova la pronta risposta di Montipò. Botta e risposta: Giovane per Frese da corner, altro colpo di testa che Sommer para.

Gran gol di Giovane per il Verona, poi palo di Orban

A pareggiare i conti ci pensa un lampo di Giovane: il brasiliano al 40' punta Bastoni saltandolo, per poi scaricare un bolide sotto all'incrocio dei pali da posizione defilata. Non è finita qui: Belghali in pieno recupero trova Orban nel cuore dell'area, il nigeriano colpisce il palo con un bel diagonale.