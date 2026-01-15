"Un onore aver indossato questa maglia. Grazie di tutto". Raspadori saluta l'Atletico Madrid

Negli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Giacomo Raspadori all'Atalanta dall'Atletico Madrid. L'attaccante italiano ha lasciato la Spagna dopo pochi mesi dal suo arrivo e ha voluto salutare i suoi ex tifosi attraverso il seguente post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: Atleticos, posso dire soltanto grazie per questi mesi trascorsi insieme!

La verità è che per me è stato un onore indossare una maglia così grande e importante come la Rojiblanca. Anche se per poco tempo, è qualcosa che farà sempre parte di me e di cui sarò sempre orgoglioso. Al club, ai tifosi, a tutte le persone che lavorano ogni giorno con amore e dedizione per questa società, ai miei compagni di squadra, al mister e allo staff tecnico, atletico e medico: grazie per tutto ciò che ho imparato da voi e per tutto quello che abbiamo condiviso. Ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita, ho cercato di dare il massimo per la squadra. Ho lottato fianco a fianco con i miei compagni e sono certo che arriveranno cose belle. Grazie di tutto, un abbraccio".

La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.