Un primo bilancio statistico del Milan: 2 punti di media, bene in casa, trasferte in calando

La sosta di novembre, appena cominciata, impone un primissimo bilancio del campionato del Milan. La squadra rossonera è terza in classifica con 22 punti in 11 giornate, quindi 2 di media a partita, a due punti di distanza dalle capoliste Inter e Roma, volate a 24 dopo i successi di ieri e il pareggio di Leao e compagni contro il Parma. Al rientro, però, ci sarà un attesissimo derby che potrebbe cambiare o far evolvere le cose.

Il cammino

Il cammino dei rossoneri è sicuramente positivo, soprattutto nei big match. In 10 giornate di campionato, il Milan ha sfidato ben 6 squadre arrivate tra le prime 10 nello scorso campionato. Il ruolino di marcia, con queste avversarie, è molto positivo: 4 vittorie e 2 pareggi. La formazione milanista ha battuto Bologna, Napoli, Fiorentina e Roma, mentre ha pareggiato contro Juventus e Atalanta. Rispetto all'anno scorso mancano solo tre squadre da sfidare delle prime 10: Inter, Lazio e Como. Intanto, però, il Milan ha conquistato 14 punti in sei gare contro concorrenti dirette. Da migliorare il cammino lontano da San Siro: il Milan non vince in trasferta da tre partite: l'ultima volta correva il 20 settembre e il Diavolo dominava l'Udinese imbattuta in Friuli. Da allora tre pareggi: a Torino in casa della Juventus (0-0), a Bergamo contro l'Atalanta (1-1) e infine sabato sera contro il Parma (2-2).