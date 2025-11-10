Dallinga si sblocca e lancia il Bologna: Italiano ha trovato un’altra garanzia in attacco

Il Bologna vola, sogna e continua a sorprendere. E lo fa anche grazie alla firma di Thijs Dallinga, che contro il Napoli ha timbrato il suo primo gol stagionale in campionato, regalando ai rossoblù un successo pesantissimo e un altro passo verso l’élite della Serie A. “Ce lo meritiamo”, ha raccontato emozionato l’attaccante olandese, che a fine partita ha festeggiato sotto la Curva Bulgarelli con il piccolo Nilo, suo figlio, immerso nella gioia di un Dall’Ara in festa.

È un gol che vale più di tre punti: vale consapevolezza, mentalità e la conferma che Vincenzo Italiano ha trovato un’altra certezza offensiva. Dopo il timbro europeo di Bucarest, Dallinga ha scelto un palcoscenico speciale per sbloccarsi anche in campionato: contro i campioni d’Italia, arrivati a Bologna da primi della classe. “Volevamo dimostrare che meritiamo questa posizione”, ha detto. Missione compiuta: perché ora il Bologna, con qualità, spirito e una struttura sempre più definita, guarda dall’alto la classifica con ambizioni reali.

Non è stata una partita semplice per il classe ’99: qualche errore nei primi 45’, palloni pochi e sporchi, duelli complicati. Ma Dallinga è rimasto dentro la gara, con testa e volontà. E alla prima vera occasione del secondo tempo ha colpito, anticipando tutti sul servizio di Cambiaghi e battendo Milinkovic-Savic sul primo palo. Un altro gol pesante, come già in passato: basti pensare alla rete contro il Borussia Dortmund, spartiacque nella storica vittoria in Champions dello scorso anno.

La stagione scorsa si era sbloccato a dicembre. Questa volta è arrivato prima. Il Bologna lo ha aspettato, ora potrebbe averlo definitivamente ritrovato. E con un Dallinga così, sognare non è più proibito.