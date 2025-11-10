Si scrive Lautaro, si legge storia dell'Inter: almeno 10 gol segnati ormai da sette anni

Lautaro Martinez continua a scrivere la storia dell’Inter. Anche ieri sera contro la Lazio, l’attaccante argentino ha trovato la rete, confermando la sua importanza assoluta per i nerazzurri. Con questo gol, Lautaro raggiunge quota 10 reti nel 2025 in Serie A, diventando il quarto giocatore nella storia del club a realizzare almeno dieci gol in sette diversi anni solari, dopo leggende come Alessandro Altobelli, Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza. Una conferma del suo status di vero e proprio punto di riferimento, simbolo della squadra e bandiera nerazzurra.

La stagione in corso lo vede protagonista: 14 presenze, 8 gol e 2 assist, numeri che sottolineano non solo il suo fiuto per il gol, ma anche la capacità di lavorare per i compagni. Contro la Lazio, il suo gol lampo ha aperto la partita, sbloccando subito il risultato e dando slancio a un’Inter determinata a conquistare la vetta della classifica insieme alla Roma. La sua capacità di incidere in momenti chiave continua a fare la differenza, e i tifosi possono contare su un leader che non delude quasi mai. Dall'era Chivu, pure col sorriso stampato sulle labbra.

Le parole di Lautaro Martinez a fine partita

"Gol dell'1-0? Volevo tirare in porta. Sono arrivato con il passo un po' lungo, ma l'importante è che il gol sia servito per aprire il risultato. Ringrazio tutta la gente che viene allo stadio e ogni partita ci dà supporto. Tutti i gol si festeggiano in modo speciale, è la cosa più bella di questo sport. Quando uno segna e la squadra vince, è sempre più bello. Quando questo popolo urla il tuo nome, i brividi ti vengono sempre: non solo oggi, ma fin dalla prima volta. Sorridente? Sono sempre lo stesso. Sono serio, ma quando devo sorridere sorrido. Sono così"