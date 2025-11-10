Milan, dopo la sosta torna Rabiot: il francese, fondamentale per Allegri, ci sarà per il derby

La sosta e poi il derby. La testa del Milan va alle prossime due settimane. Il pareggio contro il Parma brucia ancora. Disattenzioni che hanno portato la squadra di Massimiliano Allegri a conquistare solamente un punto al "Tardini" per una rimonta subita che lascia tanto amaro in bocca. E non è la prima volta che i rossoneri steccano una partita contro la così dette "piccole" perdendo terreno con la vetta della classifica, Adesso ci saranno due settimane per rifiatare e per prepararsi alla partita che vale più dei tre punti, importantissimi, in palio.

E per il prossimo impegno, il tecnico rossonero recupererà a pieno regime, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese tornerà a disposizione dopo un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese. Una presenza importante quella dell'ex Juventus visto che, con lui in campo, sono arrivate tre vittorie e un pareggio (proprio contro i bianconeri) in quattro partite con un solo gol subito.

Queste due settimane di riposo che separano la squadra dalla stracittadina della Madonnina serviranno anche per avere al top della condizione anche Tomori e Pulisic, altri due profili molto importanti per il Milan di Allegri.