Una piccola in mezzo a tre big match: Milan, vediamo se hai imparato

Pareggio contro il Genoa quintultimo in classifica, pareggio contro la Fiorentina terzultima, vittoria contro il Como sesto in graduatoria e lanciatissimo per l'Europa. Nelle prima gare del 2026, il Milan ha confermato il suo trend stagionale: vince con le squadre più forti del campionato e fa fatica con quelle più piccole. Oggi una prova per vedere se qualche lezione è stata imparata: stasera c'è Milan-Lecce. Una piccola. E dopo ci saranno due grandi: trasferte a Roma e Bologna. Il calendario dirà tanto.

Le parole di Allegri

La prima parola utile per affrontare questo tipo di gare è concentrazione. Lo sa anche Allegri, che ha avvisato i suoi in conferenza: “Il Lecce viene da due ottime prestazioni, soprattutto contro l’Inter: ha sofferto il giusto, non difendo tantissimo, sono in una buona condizione fisica. È molto importante per noi. Veniamo da due pari e una vittoria in casa, dobbiamo tornare a vincere, anche perché torneremo a giocare in casa tra più di un mese. Bisognerà dare seguito al bel risultato fatto a Como, altrimenti va a cadere quel risultato lì. L'importante è avere lo spirito di squadra e la voglia di raggiungere l'obiettivo, questa deve essere la cosa chiara a tutti: anche quando le partite vengono fatte meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Importante saper leggere la partita. Abbiamo fatto due buone partite tra Genoa e Fiorentina. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase di gioco ma non bisogna perdere l'obiettivo chiaro per cui giochiamo: arrivare nelle prime quattro per tornare in Champions".

La probabile formazione del Milan

Allegri recupera tra i convocati Pavlovic, ma, davanti alla certezza Maignan si va verso il trio difensivo visto al "Sinigaglia": Tomori, Gabbia e De Winter. A centrocampo Fofana è in ballottaggio con Ricci, mentre Jashari è in ballottaggio con Modric. Sulla destra sono in risalita le quotazioni di Athekame, anche se Saelemaekers, per il momento, rimane il favorito. A sinistra è stato provato Estupinan. Davanti si rivedrà Christian Pulisic con ogni probabilità in coppia con Leao, con Nkunku e Fullkrug pronti come alternative a gara in corso.