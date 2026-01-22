Una risposta forte alle voci di mercato. Pisilli spiega perché può esserci spazio per lui nella Roma

La Roma si è conquistata la matematica certezza di giocare almeno i playoff di Europa League, con l'ultima sfida della League Phase che potrebbe consegnare anche l'accesso diretto alla fase ad eliminazione diretta. Il successo per 2-0 sullo Stoccarda porta la firma forte e chiara di Niccolò Pisilli, centrocampista autore di una straordinaria doppietta.

Una risposta importante da parte del giocatore che nelle ultime settimane era stato accostato a più riprese ad altre squadre, su tutte il Genoa di quel Daniele De Rossi che ben conosce il prodotto di Trigoria. Pisilli però questa sera ha dimostrato di voler e di poter restare all'interno della rosa di Gian Piero Gasperini, allargando così le sue rotazioni.

Prima della partita era stato il ds Massara a tracciare la via, anticipando la sua permanenza: "Contiamo molto su tutti i ragazzi giovani, per quanto riguarda Pisilli ha già 50 presenze e sarà importante per il proseguo della stagione". Al termine, invece, proprio l'MVP di serata ha voluto dire la sua: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così".