Una telenovela all'ultimo atto: o Maignan rinnova con il Milan o fa come Donnarumma

Il calciomercato estivo terminato lo scorso 1° settembre ha visto il Milan come squadra di vertice più attiva in Serie A, sia sul fronte dei nuovi acquisti che su quello delle cessioni. Non figura tra queste ultime, nonostante per una buona parte di estate sia stata ventilata, quella di Mike Maignan: il portiere è rimasto al suo posto e difenderà i pali del Diavolo anche in questa stagione. Con il concreto rischio, però, che questa possa essere anche l'ultima, per lui, a San Siro.

Sì, perché il contratto di Maignan con il Milan è in scadenza tra meno di un anno, ha come data di conclusione del vincolo il 30 giugno del 2026. La telenovela Magic Mike, insomma, è all'atto conclusivo, vada come vada. Non esistono più strade alternative, adesso: o Maignan si convince a mettere la firma sulla proposta di rinnovo del Milan, oppure replicherà quanto fatto dal suo predecessore Donnarumma. Arrivato proprio per sostituirlo, il portiere della Nazionale francese potrebbe percorrere le stesse orme di quello dell'Italia e lasciare il Diavolo da svincolato.

Al momento va registrata una mancanza di ottimismo nel mondo Milan, a proposito della possibile firma sul nuovo accordo da parte di Maignan. E non soltanto per il caso Donnarumma alle spalle, appunto, a fornire un esempio recente, ma anche in virtù delle ultime notizie di mercato uscite, che vogliono un Milan attento su Suzuki del Parma ormai da settimane. Proprio come chi ha capito di dover guardare altrove.