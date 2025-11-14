Under 21 ko in Polonia e superata in classifica: fatali a Baldini gli ultimi cinque minuti
TUTTO mercato WEB
Sorprendente ko della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, che dopo quattro vittorie incappa nella prima sconfitta, ed è una di quelle che pesano: con il 2-1 maturato a Stettino, la selezione azzurra cede il primo posto del Gruppo E ai padroni di casa, ora a 15 punti grazie a cinque vittorie su cinque, mentre gli Azzurrini sono a 12.
La gara non vive di grandi emozioni e fiammate, ma il gol iniziale lo firmano gli ospiti, con Niccolò Pisilli, che si dimostra ancora una volta incisivo in zona gol, specie quando veste la maglia della Nazionale. Come detto, agli Azzurrini sono fatali gli ultimi cinque minuti, quando Bogacz pareggia i conti e Kuziemka fa 2-1: inutili gli assalti finali, i tre punti restano in Polonia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile