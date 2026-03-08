Shevchenko incoraggia l'amico Gattuso: "Ha amore come nessuno, riporti l'Italia al Mondiale"

Ha parlato anche della Nazionale l’ex bomber pallone d’Oro con il Milan Andriy Shevchenko, intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno del derby che i rossoneri disputeranno questa sera contro l’inter. Queste le sue parole, iniziando dall’Ucraina, anch’essa impegnata nel playoff di fine marzo che potrebbe portarla negli Stati Uniti: “Non ci qualifichiamo da vent’anni, ora abbiamo l’occasione degli spareggi:ilMondiale sarebbe una grande opportunità anche per mantenere alta l’attenzione sul nostro Paese, oltre che per poter vivere un sogno”.

Sull’Italia del suo ex compagno di squadra e amico Gennaro Gattuso, aggiunge: “L’Italia deve essere al Mondiale. Per qualità e storia. E Rino è l’uomo giusto: ha energia e amore come nessuno, conoscendolo bisognerà a volte trattenerlo perché vorrà dare tutto e di più”.

Infine, Shevchenko ha commentato anche la bella stagione del centravanti nerazzurro e della nazionale Pio Esposito: “L’ho visto, è giovane e segna bei gol. Anche quando entra riesce a dare il suo contributo per sbloccare le partite. E di testa è forte”.