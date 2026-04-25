TMW Dalla padella alla brace: il Pisa e quel passo indietro da Gilardino a Hiljemark

Sono tanti i motivi dietro alla retrocessione del Pisa. La squadra toscana, da neopromossa, non è praticamente mai uscita dalle parti basse della classifica ed il finale di campionato è stato solo una logica conseguenza di quanto visto in stagione.

Riflessioni sono da fare, fra le altre cose, sull'apporto dato dai due allenatori che si sono alternati in stagione. Il primo Alberto Gilardino, tecnico scelto in estate dalla proprietà nerazzurra: dopo una partenza fisiologicamente complessa visto il salto di categoria, l'ex centravanti azzurro aveva preso le misure del suo gruppo. E infatti dalla 7^ alla 12^ sono arrivati 6 risultati utili consecutivi, una vittoria e 5 pareggi. In generale Gilardino ha messo insieme col Pisa 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte, per una media punti sulle 23 partite di 0,61. Poco per pensare alla salvezza, visto che la proiezione sulle 38 giornate dava 23,18 punti.

Da qui la scelta, sofferta, dell'esonero. Con conseguente nomina di Oscar Hiljemark come allenatore per cercare una disperata salvezza. Ma i risultati anche in questo caso sono stati ben al di sotto delle aspettative. Dal giorno del suo arrivo Hiljemark ha guidato il Pisa in 10 partite di campionato, con 1 vittoria, 1 pareggio e ben 8 sconfitte. Con una media punti particolarmente negativa: 0,4, con la proiezione sulle 38 giornate di campionato che darebbe 15,2 punti totali.