Valtolina ricorda la 'scazzottata' in Venezia-Cagliari: "Zamparini lasciò correre. Lopez..."

Fabian Valtolina, ex ala che in Serie A ha vestito le maglie di Bologna, Piacenza, Venezia e Sampdoria, famoso soprattutto per una furibonda rissa ai durante Venezia-Cagliari, si è raccontato a Gazzetta.it, iniziando proprio dal controverso episodio: "Fu una cosa brutta. Ci eravamo un po’ stuzzicati con quelli del Cagliari durante la partita, ma niente di eccessivo. Nel tunnel che porta agli spogliatoi il portiere Scarpi mi tenne fermo e Lopez mi prese a botte. Io ho provato a difendermi ma non era facile, mi trattenevano. Presi almeno due cazzotti in faccia. E infatti alcuni giornalisti mi fotografarono con il volto insanguinato. Sarà durata trenta secondi. Purtroppo, però, fu una roba scomoda che venne ingiustamente insabbiata in fretta e furia.

Zamparini mi disse che se fosse stato un altro presidente avrebbe voluto giustizia ma, per via dei rapporti con il patron del Cagliari Cellino, preferiva lasciar correre. Non l’ho mai tanto capita, ma il calcio è così, quasi mai le cose vanno come devono".

Su Lopez: "Non si è mai scusato. Anzi sul momento in tanti hanno negato. Dall’allenatore rossoblù Ulivieri al portiere Scarpi, che addirittura disse di non aver visto niente. Con Diego, poi, abbiamo però avuto modo di parlarne. In fondo, sono passati tanti anni. Ci siamo visti a Coverciano e ci siamo abbracciati".