Vanoli confermato, Allegri non convoca Leao, Chivu parla di mercato: le top news delle 18

In attesa di Udinese-Lazio, il cui fischio d'inizio è in programma fra pochi secondi (Noslin sostituisce Castellanos), questo pomeriggio di Serie A ha regalato due vittorie esterne ai tifosi di Como e Cagliari. A trascinare i primi ci ha pensato il solito Nico Paz, a segno nel 3-0 di Lecce insieme a Jacobo Ramon e Douvikas, mentre il protagonista dello Stadio Olimpico Grande Torino è stato il giovane talento turco Semih Kilicsoy. "Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo", ha dichiarato a fine gara un estasiato mister Fabio Pisacane.

Non solo calcio giocato, questo sabato ha rappresentato anche la vigilia per tante gare di Serie A, anticipate in conferenza stampa dai rispettivi allenatori. "Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene", ha dichiarato ad esempio mister Massimiliano Allegri in vista del match col Verona. Cristian Chivu non ha sciolto invece i dubbi sulle strategie di mercato dell'Inter: "Mancano cinque o sei giorni all'apertura del mercato. Per un allenatore è difficile parlarne perché rischia di mancare di rispetto ai giocatori. Un allenatore non potrà mai dirvi cosa manca, cosa serve, perché vorrebbe dire che i suoi non sono all'altezza. Mi fermo qua. Non è mai semplice", la sua risposta, con tanto di apprezzamento per il figliol prodigo Aleksander Stankovic.

Infine, le ultime raccolte dalla nostra redazione su Paolo Vanoli: il tecnico resterà alla guida della Fiorentina - ancora in silenzio stampa - dopo la sconfitta assai deludente di Parma. Né dimissioni né esonero, la Viola ultima in classifica non cambia guida tecnica. E per Fabio Paratici, nel frattempo, si continua ad aspettare.