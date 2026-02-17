Venerato: "La Juve ha fatto le prime plusvalenze non fittizie con Manna. Conte si fida di lui"

Tra le buone notizie del Napoli dopo il 2-2 casalingo contro la Roma dell'ultimo fine settimana di Serie A, c'è l'ingresso con gol dell'ultimo acquisto di gennaio, l'attaccante Alisson Santos.

Intervistato da Radio TuttoNapoli, il giornalista sportivo Ciro Venerato parla così di Alisson Santos: "Quando è arrivato ho fatto i complimenti al Napoli e a Manna perché secondo me hanno preso un giocatore importante. Ha fatto comunque tre gol in Champions, ha fatto intravedere spunti interessanti. Erano due i giocatori su cui mi sono sbilanciato, lui e Hojlund. Quando ho saputo che il Napoli stava trattando Hojlund, mi sono permesso di caldeggiare questo giocatore, quasi da amico del Napoli più che da professionista".

Quindi Venerato approfondisce la figura del DS del Napoli, Giovanni Manna: "Che sia bravo non lo dico io ma la storia: la Juve le prime plusvalenze non fittizie le ha fatte con Manna! Ne ha fatte tante! Soulé vi basta come nome? Ma ce ne sono tante altre. Ha preso ragazzi che hanno fatto benissimo, altri sono finiti in prima squadra e altri sono diventate plusvalenze vere, le poche plusvalenze vere che ha fatto la Juve in quel periodo storico le ha fatte Manna. Quando Cherubini fu squalificato, Manna fu il direttore sportivo anche della prima squadra prima che arrivasse Giuntoli, tanto è vero che il rapporto con Lukaku nasce a Torino, perché Manna - e me lo confessò - voleva portare Lukaku alla Juve. Quando era al Chelsea, fece un sacco di call per portare Lukaku alla Juve, parlava con Pastorello e con la dirigenza del Chelsea".

Prosegue e conclude Venerato: "Conte e Manna sono persone che si stimano, checché ne dica qualcuno. Possono esserci divergenze di vedute, ci mancherebbe, ma che Conte si fidi di Manna è certificato dalla storia. L'idea Giovane e l'idea Alisson Santos sicuramente nascono da Manna e vengono poi definite da Conte, che si è fidato di lui considerando che c'era un mercato a costo zero".