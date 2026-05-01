Venezia promosso in Serie A. L'Inter è il primo club ad accogliere i lagunari
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Il Venezia è la prima squadra promossa in Serie A in vista della prossima stagione. Decisivo in questo senso il pareggio odierno contro lo Spezia, con il contemporaneo ko del Monza col Mantova.
E la prima società a fare i complimenti ai lagunari è stata l'Inter, ovvero la squadra che questo fine settimana potrebbe vincere proprio il campionato di Serie A. "Congratulazioni Venezia per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione", ha scritto il club nerazzurro sui propri canali social.
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