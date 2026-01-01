Il rimpianto di mercato di Tare: "Alla Lazio avevamo quasi chiuso per Higuain"

Retroscena di mercato raccontato da Igli Tare, nel corso della sua lunga intervista a DAZN. Il ds del Milan parla di quando ai tempi della Lazio è stato a un passo dall'acquistare Gonzalo Higuain:

“Rimpianti di mercato? Ne ho uno che non ho mai raccontato, me lo sono sempre tenuto dentro. Alla Lazio avevamo quasi chiuso per Higuain. Era venuto a Roma anche il padre, avevamo fatto una cena insieme”.

“Poi alla fine non si è più fatto perché a volte queste cose succedono. Era una grande possibilità, era un Higuain ancora giovane. Un’operazione che avevamo tra le nostre mani e avremmo potuto concludere”.