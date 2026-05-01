TMW Il bomber che non ti aspetti? No, il Venezia era certo di Adorante: che non ha deluso le speranze

Tempo di primi verdetti in Serie B, con il Venezia che ha centrato la promozione - o meglio, il ritorno - in Serie A, quando mancano ancora 90' al termine della stagione e dopo un solo anno dalla retrocessione.

Abbiamo già illustrato la classifica marcatori del club arancioneroverde, ma quello che cattura lo sguardo sono le 17 reti di Andrea Adorante, che stacca di parecchio il secondo miglior goleador dei lagunari, dopo una stagione vissuta sugli scudi nonostante inizialmente ci fosse chi aveva storto il naso. Alla prima sosta nazionali, quella di metà novembre, l'attaccante aveva messo a segno 4 reti in 12 gare, e all'apparenza i numeri sembravano deludere, ma il raffronto con la devastante stagione precedente era presto fatto: con la Juve Stabia, allo stesso momento del campionato, i gol a referto erano 5. Raggiunti - e anzi superati - due turni dopo, con la doppietta rifilata al Mantova alla 14ª giornata.

Preludio di qualcosa di buono? Sì. La doppia cifra arriva dopo 21 turni del torneo, a differenza dello scorso anno che era arrivata alla 25ª giornata, con la stagione regolare chiusa con l'ottimo bottino di 15 gol. Bottino già superato, le reti di questo campionato sono appunto 17, come detto prima.

Evidente che anche i più scettici si sono dovuti ricredere. Non per le parole del classe 2000, per altro poco loquace, ma tutto ciò che lui ha dimostrato con i fatti. E chissà che non arrivi anche a qualche altro traguardo personale con le ultime gare ancora da giocare...