Napoli tifa Ipswich Town: in caso di promozione gli inglesi riscatteranno Cajuste

I primi verdetti in arrivo portano di conseguenza l'attivazione delle clausole inserite nei contratti di molti calciatori. Nel caso del Napoli, i partenopei faranno il tifo per l'Ipswich Town per la partita di domani pomeriggio contro il QPR.

Nel caso i tractor boys dovessero vincere, salirebbero in Premier League e questo attiverebbe il riscatto automatico di Jens Cajuste. Lo svedese era arrivato a Napoli nell'estate del 2023 ed è uno dei simboli del mercato sciagurato nella stagione del decimo posto. Nell'estate del 2024 è stato prestato all'Ipswich e l'accordo a titolo temporaneo è stato prorogato per un'altra stagione.

In caso di promozione dell'Ipswich, al Napoli spetteranno 7 milioni. In questi due anni i partenopei ahnno incassato 2.5 milioni per il prestito. Se l'Ipswich non dovesse vincere domani, bisognerà aspettare l'esito dei playoff ai quali i tractor boys hanno la certezza di accedere.