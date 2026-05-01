Spezia, D'Angelo ci crede: "Possiamo ancora salvarci, da martedì andremo in ritiro"

Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, analizza così in sala stampa il pareggio per 2-2 in casa contro il Venezia: "Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita e confidare anche nei risultati degli altri campi. Qualcosa ho sbagliato - riporta cittadellaspezia.it -, non in questo periodo ma all’inizio del campionato. È un discorso che affronteremo più avanti. Questa squadra è molto diversa rispetto all’anno scorso. Da quando sono arrivato ho fatto undici partite e in alcune siamo stati sfortunati, mentre l’anno precedente eravamo stati più fortunati”.

Poi entra nel merito degli episodi decisivi: “Sul rigore siamo stati sfortunati, la palla è finita sul braccio e il nostro giocatore non poteva fare altro. Il Venezia è una squadra più forte, così come il loro allenatore, ma nonostante questo abbiamo meritato il pareggio e nel finale potevamo anche vincerla con Lapadula. Il primo gol era evitabile, dovevamo avere un atteggiamento più attendista e chiudere meglio gli spazi. Sul secondo erano in superiorità numerica e Sagrado ha fatto un gran gol”.

La salvezza è difficile, ma non impossibile: “Andremo in ritiro da martedì mattina. Dobbiamo restare concentrati e lavorare. Dobbiamo crederci, abbiamo ancora una possibilità. Saranno partite vere e dobbiamo pensare solo alla nostra. La squadra produce gioco, anche oggi lo ha fatto contro il Venezia. Il problema è la fase difensiva: prendiamo troppi gol. L’anno scorso eravamo straordinari, mentre quest’anno stiamo commettendo troppi errori”.