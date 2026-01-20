Vento dell’Est per la difesa dell’Inter: chi è Leon Jakirovic, figlio d’arte alla scuola di Bastoni

Il vento dell’Est spira forte sull’Inter, che a guardare dall’altra parte del Mediterraneo ci ha fatto l’abitudine. A un anno dall’acquisto di Petar Sucic, poi arrivato solo in estate, i nerazzurri hanno definito nelle ultime ore l’ingaggio di Leon Jakirovic, difensore classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria che nei prossimi giorni sarà a Milano per le visite mediche di rito e poi aggregarsi inizialmente alla formazione Under 23, militante in Serie C.

Figlio d’arte. Il calcio è un affare di famiglia per il giovane difensore, nato il 16 gennaio 2008 a Požega, città di poco più di 26 mila abitanti, non lontana dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Leon è infatti il figlio di Sergej Jakirović, ex centrocampista bosniaco - cinque presenze in nazionale - che oggi fa l’allenatore e guida l’Hull City in Championship, con trascorsi al Kayserispor, al Rijeka e alla stessa Dinamo. Anche il nonno Enver fu un giocatore di livello – portiere di lungo corso nel club bosniaco Neretva Metković negli anni ’70 e ’80 – e trasmise la passione per il calcio alle generazioni successive. Fu proprio papà Sergej a farlo esordire con la Dinamo, il 18 maggio 2024 a Koprivnica, con la maglia numero 86 (anno di fondazione del BBB, il principale gruppo ultras della società di Zagabria).

Futuro campione? In patria, la notizia della cessione di Jakirovic ha fatto molto rumore: i tifosi della Dinamo non hanno gradito cifre e formula dell’affare. Jakirovic, che a Zagabria gode di grandissima considerazione nonostante la giovane età e le poche presenze, passerà all’Inter per 2,5 milioni di euro, più 2 di bonus e una percentuale in caso di futura eventuale cessione. Troppo poco, per i sostenitori, considerato che sulle sue tracce c’era la fila, con Barcellona e Salisburgo in prima linea.

Caratteristiche tecniche. Proprio il Barça delle qualità di Jakirovic ha avuto un saggio diretto, anche se non a livello difensivo: nella scorsa edizione della Youth League, a febbraio 2025, il giovane talento ha infatti segnato una doppietta ai pari età. Segno di un feeling con il gol che può fare comodo anche a chi fa un altro mestiere. Alto 191 centimetri, Leon è infatti un difensore centrale, anche se ha proprio nella tecnica e nell’impostazione uno dei suoi punti forti. Mancino di piede, ha iniziato da giovanissimo come attaccante e poi è arretrato, ma tuttora può anche essere impiegato come terzino sinistro, e dà il meglio da braccetto in una difesa a tre. In casa Inter, può trovare un grande maestro, quell’Alessandro Bastoni che sembra il modello perfetto per il talentino croato. A maggior ragione con Cristian Chivu in panchina.