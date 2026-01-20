Inter, Marotta 'tratta' Jakirovic in diretta TV con Boban: "Ci vediamo domani!"

Nel corso del prepartita fra Inter e Arsenal, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato apertamente dell'apprezzamento dei nerazzurri per il giovane Leon Jakirovic, in forza alla Dinamo Zagabria. E proprio il presidente del club croato, Zvonimir Boban, era presente in studio a Sky mentre parlava Marotta ed è stato protagonista di un simpatico siparietto.

Queste le parole di Marotta: "Siamo due professionisti seri (lui e Boban, n.d.r.). Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori interessantissimi. Non nascondo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio, speriamo di chiudere quanto prima e saremmo molto felici di avere con noi questo ragazzo molto interessante, mi riferisco anche all'Under 23, evidentemente. La Dinamo è una fucina di giovani, siamo molto contenti di Sucic. Giustamente il presidente (Boban, n.d.r.) ha diritto di scegliere lui quale offerta accettare".

Pronta la risposta di Boban alle sue parole, fra i sorrisi nello studio: "Ci vediamo domani Beppe!", ha detto ridendo.