Vergara: "Amo e ho sempre amato Zielinski. Esposito fortissimo, è il futuro della Nazionale"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, parla al Corriere della Sera dell'etichetta di 'giovane' a cui viene spesso avvicinato: "In Europa i ragazzi a 17 anni giocano in Champions, in Italia si parla tanto di talenti ma forse non siamo pronti culturalmente a considerarli tali. Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo. Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. Fisicamente e anche mentalmente. È il futuro dell’Italia. Modello? Ero e resto innamorato di Zielinski".

I numeri della sua carriera

Antonio Vergara, nato il 16 gennaio 2003 a Frattaminore, è cresciuto nel vivaio del Napoli, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nel marzo 2021. Dopo l'esordio in prima squadra, ha accumulato esperienza attraverso prestiti: nella stagione 2022/23 alla Pro Vercelli in Serie C (34 presenze e 3 gol) e dal 2023 al 2025 alla Reggiana in Serie B (39 presenze e 5 gol, interrotta da un infortunio al legamento crociato anteriore). Rientrato al Napoli nel 2025, ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2030.e quest'anno si è tolto diverse soddisfazioni.

Ad oggi ha collezionato 17 presenze, 3 gol e 4 assist. Suo il gol che ha sbloccato la sfida al Chelsea, in quella che è stata l'ultima gara in Champions League degli azzurri quest'anno: il 3-2 ha infatti eliminato la squadra di Conte.