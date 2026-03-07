Altro ko nella rosa del Napoli: fascite plantare per Vergara, lunedì i controlli. Le ultime
Altra tegola per il Napoli di Antonio Conte, ieri vittorioso al Maradona per 2-1 contro il Torino nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A. Il tecnico, dopo 45 minuti di gioco, si è trovato infatti costretto a sostituire Antonio Vergara per un infortunio al piede.
L'esterno del Napoli era partito titolare (per l'ottava volta consecutiva), prima di rientrare negli spogliatoi all'intervallo fortemente zoppicante e di lasciare spazio ad Anguissa. Per Vergara, conferma Sky Sport, trattasi di una fascite plantare: sulle sue condizioni comunque non c'è particolare apprensione da parte del club, con i controlli in programma per la giornata di lunedì.
Lo stesso Conte ha così commentato così nel post gara lo stop di Vergara, ennesimo infortunio della stagione del Napoli: "Ha sentito pungere sotto il piede. Su quest'anno va fatto un grande studio, si tratta di qualcosa di nuovo che va ad aggiungersi alla lunga lista di infortuni".
