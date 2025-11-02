Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele, ma siamo una squadra importante"

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match tra gli Scaligeri e l'Inter.

Sul match - "Il calcio a volte è crudele, è difficile commentare la prestazione, se non in maniera totalmente positiva contro una squadra fortissima. L'episodio ci ha rovinato un pomeriggio che poteva essere fantastico. Posso affermare che se siamo questi arriveremo al nostro obiettivo, guardiamo avanti perché adesso inizia il nostro campionato. È stata una partita importante sotto tutti i punti d vista , abbiamo preso gol su un calcio d'angolo evitabile, ma abbiamo fatto una partita caratterialmente e tatticamente giusta. Dimostriamo spesso e volentieri di essere una squadra importante".

L'ammonizione di Bisseck - "La percezione dal campo era diversa, poi ci sono tante regole dettagliate e sono difficili, ma Giovane al 100 % lì va in porta".

Belghali e Bella Kotchap - "Sono due ragazzi importanti, credo che Bella-Kotchap possa giocare in una big. Si è perso per strada durante il suo cammino, ma stiamo cercando di recuperarlo. Belghali sta dimostrando di essere molto forte, nonostante sia quasi uno sconosciuto".