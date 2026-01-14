Verona-Bologna, i convocati di Zanetti: out in 3, torna Belghali, prima chiamata per Isaac

L'Hellas Verona ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara di domani al Bentegodi contro il Bologna, recupero della 16^ giornata di Serie A rinviata per la Supercoppa Italiana. Bella-Kotchap e Martin Frese non saranno a disposizione a causa di problemi muscolari che saranno valutati nei prossimi giorni, così come è out Kastanos a causa di un'influenza. Prima convocazione per il brasiliano Isaac in attacco. Torna Belghali dopo la Coppa d'Africa

Hellas Verona-Bologna, i convocati di mister Zanetti:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Oyegoke, Nunez, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou.

Centrocampisti: Belghali, Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Isaac.