Verona, ennesimo stop: problemi per Bella-Kotchap, esce al 55' contro il Napoli
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Verona-Napoli
Qualche problema per Bella-Kotchap nel Verona: al 55' della sfida contro il Napoli il difensore è stato sostituito da Frese. Probabilmente il giocatore gialloblu ha riportato un fastidio a livello muscolare, le sue condizioni saranno approfondite dopo la sfida per capirne l'entità.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"