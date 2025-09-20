Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Vlahovic sbatte su Nelsson, Orban diavolo della Tasmania

Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Vlahovic sbatte su Nelsson, Orban diavolo della TasmaniaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:04Serie A
di Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Juventus 1-1

VERONA

Montipò 6 - Ben protetto dai compagni in questa serata, non deve compiere miracoli e sul gol non può molto. Reattivo quando serve, anche in uscita.

Unai Nunez 7 - Subito chiusura su Joao Mario a far capire che non si passa: non ha paura di affondare anche i tackle più rischiosi.

Nelsson 7 - Che gran duello con Vlahovic: vinto in ogni contrasto, aero o via terra.

Frese 7- Difensivamente conferma la sua capacità di coprire bene come 'braccetto'. In impostazione è preciso e va anche vicino al gran gol con un sinistro volante.

Belghali 6,5 - Nel primo tempo balla un po' con Cambiaso che spinge, ma conferma la crescita a livello tattico applicandosi con dedizione. Sfiora il gran gol su un bell'inserimento.

Serdar 7 -Capitano autorevole ed elegante nel dettare ritmi e nel gestire la situazione con aperture al millimetro. Il vero acquisto in mediana del Verona fino a qui. (Dall'88' Yellu Santiago s.v.).

Akpa-Akpro 6,5 - Rapuano lo ammonisce al primo fallo su Conceicao. Si capisce perché Zanetti lo abbia voluto e subito schierato: è un motorino instancabile lì davanti alla difesa, quando c'è da fare 'legna'. (Dal 77' Niasse s.v.).

Bernede 6,5 - Attendiamo il dato su chilometri percorsi e palloni strappati. Pazienza se ne perde uno sul quale Conceicao poi fa 0-1, perché per il resto della partita è davvero prezioso.

Bradaric 6,5 - Su e giù per quella fascia, dove deve sudare sette camicie con Conceicao e Joao Mario. Lavoro enorme su ogni pallone.

Giovane 6 - Niente da eccepire su autorevolezza, lavoro per la squadra e capacità di portare su la squadra. Un po' lezioso in questo pomeriggio, poi Orban gli nega la gioia del primo gol sul rigore. I tifosi di casa si spellano comunque già le mani per lui. (Dal 62' Sarr 6 - Entra in quella che sembra più un'arena per il clima infuocato, ma perde un paio di palloni sanguinosi. Però lotta e si rende pericoloso di testa).

Orban 7,5 - Subito pericoloso, è una mina vagante per l'iperattività che ha in corpo nella difesa bianconera. Esecuzione potente e coraggiosa del rigore dopo averlo 'strappato' a Giovane. Nella ripresa si aprono spazi e diventa incontenibile: sfiora a ripetizione la doppietta. Rischia il rosso per una gomitata. Diavolo della Tasmania. (Dall'88' Ajayi s.v.).

Allenatore Paolo Zanetti 7,5 - Il suo Verona sembra a sua immagine e somiglianza: battagliero e convinto, pronto a colpire con coraggio. Ci si chiede come sia possibile dato che la squadra è rivoluzionata rispetto a un anno fa. Se il punto con la Cremonese ha lasciato rimpianti, questo è d'oro considerate le premesse della vigilia.

---

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5 - Salva subito in uscita su Orban. Il rigore lo intuisce, senza trattenerlo, poi si ripete su Orban. Meno sicuro in uscita, ma in crescita rispetto alle ultime uscite.

Kalulu 5,5 - Più cresce Orban, più balla lui: non è facile contenere il nigeriano in campo aperto.

Gatti 5,5 - Pronti-via è ammonito e quasi la combina grossa lanciando Orban a rete: inutilmente frenetico nei primi minuti, poi cresce.

Kelly 6 - Regge Giovane in progressione a fasi alterne, poi il brasiliano lo fa ammonire. Regge tutto sommato l'urto in quella fascia anche grazie a Cambiaso.

Joao Mario 5 - Dopo un inizio propositivo, si fa ingannare in occasione del rigore con un braccio largo che costa carissimo. Poi cala anche in avanti.

Locatelli 6 - Geometria lineare a buona personalità, Tudor opta per il cambio a fine primo tempo probabilmente per alzare la spinta bianconera. (Dal 46' Koopmeiners 5 - Entra per aumentare il peso offensivo, ma non si sente affatto la sua spinta).

K. Thuram 6 - Solita presenza fisica in mezzo al campo, le percussioni offensive però sono più limitate di quello cui ha abituato. (Dal 57' Adzic 5,5 - Entra quasi intimorito e penalizzato dalla battaglia in campo).

Cambiaso 6,5 - Spinta costante su quella fascia nel primo tempo: nella difficoltà nel trovare spazi, la Juventus si appoggia soprattutto sugli spunti suoi e di Conceicao dall'altro lato.

Yildiz 5,5 - Non è che sbagli a giocare i palloni che ha, ma di fatto non si accende mai per davvero. Nella ripresa aumenta i rifornimenti in mezzo, ma è anche poco sostenuto.

Conceicao 7 - Scambia, dribbla, tira e segna: il Conceicao che vuole Tudor oggi si è visto. (Dal 70' David 5,5 - Ha un paio di chance per colpire, ma fallisce lo stop e i tempi di conclusione).

Vlahovic 5 - Nelsson di fatto lo fa sparire dal campo, annullando ogni sua giocata. L'unica volta che il difensore è fuori causa va al tiro, ma Montipò respinge. (Dal 56' Openda 5 - Non porta nulla in più rispetto al compagno, sbagliando a gestire qualche pallone).

Allenatore Igor Tudor 5,5 - La Juventus approccia benissimo il match, lo sblocca, ma poi sembra perdere convinzione e idee di fronte a una squadra che non lascia molti spazi. Difensivamente poi, rimane la sensazione che questa squadra possa subire gol da un momento all'altro.

Articoli correlati
Dawidowicz sul Venezia: "Voci non vere, non ho parlato con nessuno in Italia" Dawidowicz sul Venezia: "Voci non vere, non ho parlato con nessuno in Italia"
Juve fermata dal Verona, furia Tudor con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle... Juve fermata dal Verona, furia Tudor con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle 22
Verona, Orban: "Cerco sempre la porta. Contento per il gol" Verona, Orban: "Cerco sempre la porta. Contento per il gol"
Altre notizie Serie A
Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore... Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore
Vieira: "Così si rischia di rovinare il calcio. Rosso? Ho toccato la sensibilità... Vieira: "Così si rischia di rovinare il calcio. Rosso? Ho toccato la sensibilità dell'arbitro"
Fiorentina, critiche a Pioli? Zauri: "Rispetto per il mister, può fare un grande... Fiorentina, critiche a Pioli? Zauri: "Rispetto per il mister, può fare un grande lavoro"
Zaniolo può risorgere all'Udinese? Marocchi: "Pensi solo ad allenarsi e a giocare"... Zaniolo può risorgere all'Udinese? Marocchi: "Pensi solo ad allenarsi e a giocare"
Verona-Juventus sabato alle 18, Tudor: "Magari domani sera... Uguaglianza per tutti"... Verona-Juventus sabato alle 18, Tudor: "Magari domani sera... Uguaglianza per tutti"
Frey difende Sommer: "Scioccato dalle critiche. Questa volta si è esagerato" Frey difende Sommer: "Scioccato dalle critiche. Questa volta si è esagerato"
Juve fermata dal Verona, furia Tudor con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle... Juve fermata dal Verona, furia Tudor con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle 22
Il Milan cala il tris: segna ancora una volta Pulisic, è 0-3 al 53' contro l'Udinese... Il Milan cala il tris: segna ancora una volta Pulisic, è 0-3 al 53' contro l'Udinese
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
Le più lette
1 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
2 Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
3 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
4 Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni: Tudor pensa a Vlahovic e Adzic dal 1'
5 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore
Immagine top news n.1 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.2 Furia Tudor su Rapuano: "Episodi vergognosi. Rigore così lo dai se non hai mai giocato"
Immagine top news n.3 Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Vlahovic sbatte su Nelsson, Orban diavolo della Tasmania
Immagine top news n.4 Juventus, passo falso contro un Verona battagliero: 1-1 al Bentegodi con il brivido
Immagine top news n.5 Bologna-Genoa 2-1, le pagelle: Orsolini è decisivo. Castro, che regalo! Leali non basta al Grifone
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna aggancia Roma e Milan. Genoa a secco
Immagine top news n.7 Decide Orsolini all'ultimo, il Bologna vince in rimonta tra le proteste: 2-1 al Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.2 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.3 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.4 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore
Immagine news Serie A n.2 Vieira: "Così si rischia di rovinare il calcio. Rosso? Ho toccato la sensibilità dell'arbitro"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, critiche a Pioli? Zauri: "Rispetto per il mister, può fare un grande lavoro"
Immagine news Serie A n.4 Zaniolo può risorgere all'Udinese? Marocchi: "Pensi solo ad allenarsi e a giocare"
Immagine news Serie A n.5 Verona-Juventus sabato alle 18, Tudor: "Magari domani sera... Uguaglianza per tutti"
Immagine news Serie A n.6 Frey difende Sommer: "Scioccato dalle critiche. Questa volta si è esagerato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Vittoria a noi e al nostro popolo, frutto di 100 minuti di grande calcio"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Possanzini: "Vittoria del Modena strameritata, dai miei ho percepito sfiducia"
Immagine news Serie B n.3 Dawidowicz sul Venezia: "Voci non vere, non ho parlato con nessuno in Italia"
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Modena 1-3, le pagelle: Majer funesto, Gliozzi assoluto protagonista
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Modena travolgente: 3-1 al Mantova e aggancio a dieci punti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Hristov duro: "Siamo tornati sotto zero. Tifosi? Normale che pretendano di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Altamura, Mangia carica i suoi: “Trapani forte, ma vogliamo metterli in difficoltà”
Immagine news Serie C n.2 Livorno, quarta sconfitta di fila. Esciua: “Vergognoso, ci vedremo per decidere sul tecnico”
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti: "Non mi aspettavo questa partenza. U23? Sono solo avversarie"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: colpo del Monopoli, vince il Crotone, pari Catania
Immagine news Serie C n.5 Perugia, non solo Cangelosi: rischia anche il ds Meluso. Modesto favorito per la panchina
Immagine news Serie C n.6 Nuovo innesto per il Giugliano: tesserato il difensore Vaglica. Ha firmato per un anno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, Napoli sul velluto in casa del Venezia: 5-1 il finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, subito la trasferta a Madrid poi il Barcellona: il calendario della Women's Champions
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, le date e gli orari del calendario di Champions: si parte il 7 ottobre
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Venezia-Napoli apre il primo turno di qualificazione. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…