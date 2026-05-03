Verona, Montipò: "Perdere la categoria è una morte sportiva, sul futuro non mi esprimo"
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Lorenzo Montipò, portiere e capitano del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata 1-1 con la Juventus: "Questa serata conferma i nostri rimpianti. Potevamo avere più punti, per varie motivazioni. Perdere la categoria è una morte sportiva, ne prenderemo coscienza ma sicuramente ci sarà l'intenzione di tornare subito in Serie A".
Vi siete dati delle spiegazioni agli errori commessi?
"Quando le cose vanno male gli errori vanno trovati in un secondo momento, noi adesso dobbiamo sudare la maglia per i nostri tifosi".
Del futuro avete già parlato con la società?
"Preferisco non esprimermi, se c'è la necessità di restare chiedo ai tifosi di starci vicini perché sicuramente proveremo a tornare in Serie A".
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