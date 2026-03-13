Verona, Sammarco: "Edmundsson e Bowie grandi acquisti. Belghali? Unico"

L'allenatore del Verona, Paolo Sammarco, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della gara contro il Genoa ha parlato di alcuni giocatori che sta ritrovando o scoprendo, fra chi recupera dagli infortuni e chi si sta affermando.

I nuovi Edmundsson e Bowie hanno portato una mentalità più libera da scorie?

"Avevamo detto che ci aspettavamo un contributo anche per il morale, all'interno della squadra, come hai detto sono liberi mentalmente, non hanno vissuto le difficoltà precedenti. Si sono calati benissimo nella squadra, sia tecnicamente che mentalmente, sono due lottatori che fanno bene al gruppo. Stanno lavorando, c'è ancora da migliorare, ma sono due innesti veramente importanti".

Segnali buoni da Oyegoke. E Belghali come sta?

"Belghali è migliorato a livello fisico, ha fatto una settimana di allenamenti, è un giocatore unico nel Verona, ha qualità importanti. Velocità e tecnica così le ha solo lui. Siamo contenti di Oyegoke per queste partite. Si sta allenando molto bene. con tanta attenzione, ha tanta voglia di migliorare e imparare, ora valutiamo la scelta migliore da fare, ma sono entrambi pronti".

Rivedremo Edmundsson al centro della difesa?

"Può fare bene in tutti e tre i ruoli, da centrale mi piace perché riesce a tenere corta la squadra, ha tanta personalità. Nelsson da terzo di destra ha fatto molto bene. Per ora, anche per le caratteristiche degli avversari penso che continueremo così".

Quanto è importante riavere Akpa-Akpro?

"Lui sa fare bene le due fasi, accompagna anche bene infatti a Bologna ha avuto una occasione da gol. Un giocatore importante per noi, per l'equilibrio della squadra. Deve continuare a lavorare per la squadra. Può giocare in altri ruoli e per questo può essere utile anche a partita in corso".