Verona, Sammarco: "Isaac è un 10. Bella-Kotchap e Lovric in rientro"

Durante la conferenza stampa verso il match contro il Torino, il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa:

Chi recupera?

"Siamo quelli della scorsa settimana, Suslov a parte per la squalifica. Lovric? Aveva praticamente re-iniziato, ma ancora non stava benissimo, aveva un piccolo fasitdio, essendo una cosa tendinea, è una cosa che si portava dietro. Credo che da lunedì-martedì dovrebbe essere con il gruppo".

Tempi di recupero per Bella-Kotchap? Ha avuto una ricaduta?

"Nessuna ricaduta, dovremmo esserci quasi, sta correndo e se tutto va bene fra questo fine settimana ed inizio settimana prossima dovrebbe essere con la squadra".

Come vede la crescita del giovane Isaac?

"È un ragazzo in crescita. Quando ho preso la squadra era un po' indietro di condizione, veniva da un periodo di inattività importante. Sta crescendo, è di difficile collocazione, è più un numero 10, non è né un attaccante, né un centrocampista. Si sta dando tanto da fare, vedremo se ci sarà la possibilità di inserirlo nelle prossime partite".