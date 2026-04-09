Dall'Aston Villa all'Aston Villa: il Bologna non perdeva in Europa al Dall'Ara da ottobre 2024

Vincenzo Italiano e il Bologna hanno subito una sconfitta che pesa moltissimo, soprattutto in vista del ritorno dei quarti di Europa League. L'ultima volta che la squadra rossoblù aveva perso al Dall'Ara in una competizione europea era stata proprio contro l'Aston Villa: il 22 ottobre 2024 gli inglesi si imposero 2-0 in Champions League e evidenziarono la loro superiorità. È il terzo ko in tre partite relativamente ravvicinate per gli emiliani: sì, i Villans sono la loro bestia nera.