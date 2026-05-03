Verona, Sammarco: "Retrocessione? Sempre brutto, ci si attacca a qualsiasi cosa..."

"Non è stato facile, come hai detto. Quando c'è l'ufficialità è sempre brutto, ci si attacca a qualsiasi cosa, no? Ma noi siamo professionisti, dobbiamo andare avanti e onorare la maglia e la società che non ha fatto mancare niente. E fare le 4 partite al massimo". Ha parlato così Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro la Juventus, consapevole della retrocessione matematica del club scaligero.

Il Verona all'Allianz Stadium non ha mai vinto... come si trova la forza per andare avanti?

"Sì, penso che in questi momenti ci si automotiva un po' contro una squadra così forte. Io ho detto solamente di stare compatti, aggressivi, sappiamo la forza dell'avversario ma noi dal canto nostro vogliamo fare bella figura".